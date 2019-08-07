Кто будет генпрокурором, премьером и спикером: в «Слуге народа» поразили списком имен

07.08.2019 13:10

На должность премьер-министра Украины претендуют четыре человека

Об этом в интервью Радио НВ рассказал новоизбранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа», вероятный будущий руководитель фракции этой партии в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, у партии есть шортлист, в который входят председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, заместитель председателя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор Международного валютного фонда Владислав Рашкован.

Андрей Коболев

Арахамия также сказал, что глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков является «безальтернативным» кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

Генеральным прокурором может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, но есть и альтернативные кандидаты, отметил депутат.

Напомним, новоизбранный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова рассказала, какие должности в Раде достанутся оппозиции. Президентская партия «Слуга народа» хочет предложить, чтобы оппозиция возглавила два комитета.

«Мы предложили лишь 20 комитетов, а еще два комитета предлагаем возглавить оппозиции. В частности комитет свободы слова. По нашему мнению, это является очень демократичным шагом, ведь оппозиция тоже должна иметь голос. И второй комитет будет заниматься правами меньшинств»,– подчеркнула депутат.

По его словам, Разумков для этой должности достаточно умен, тем более, он человек способный на компромиссы. Вот к возможному вице-спикеру Руслану Стефанчуку есть вопросы – преимущественно относительно либертарианства.

«Стефанчук перепугал всех понимающих людей. Ведь в Конституции Украины написано, что страна социальная, а тут он предлагает совершенно противоположное. Либо он не понимает, что говорит, либо мы накануне таких радикальных перемен, что сам Владимир Зеленский будет в шоке», — говорит Пальчевский.

Источник: https://politeka.net