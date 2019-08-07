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Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы

07.08.2019 11:45
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Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы

В Кабмине пообещали увеличить размеры минимальной пенсии и зарплаты в Украине в следующем году

Так, минимальная пенсия может составлять 1700-1750 грн, а размер минимальной зарплаты – 6500 грн, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает 112 Украина.

Он заверил, что на сегодня есть все предпосылки для «существенного» роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии в 2020 году.

«Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750, а к концу года, я думаю, до 1900 гривен можно абсолютно. Это фактически прожиточный минимум для нетрудоспособных», — сказал Розенко.

Официальной позиции партии «Слуга народа» относительно размеров будущих размеров пенсий и зарплат не было озвучено.

Проект государственного бюджета на 2020 года в настоящее время готовит Министерство финансов. Его руководитель Оксана Маркарова заверила, что разработка документа находится на финальной стадии.

Согласно законодательству, проект госбюджета на следующий год Кабмин должен подавать в Верховную Раду ежегодно до 15 сентября. Госбюджет-2020 будет принимать уже новый парламент, монобольшинство в котором имеет партия «Слуга народа».

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, зарплата, повышение, пенсии
 
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