Уже с 20 августа: украинцев предупредили о грядущем ЧП с водоснабжением

07.08.2019 08:00

Представители украинских водоканалов заявили, что в связи с увеличением цены на электроэнергию для предприятий, в некоторых городах произойдет переход на почасовую подачу воды.

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий, передает Апостроф.

На мероприятии обсуждались вопросы повышения цены на электроэнергию и его последствия для коммунальных предприятий. По словам представителей водоканалов, их предприятия несут колоссальные убытки и в скором времени будут не в состоянии обеспечивать поставку воды в населенные пункты страны.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, регулирует деятельность 100 водоканалов Украины. Но увеличив тариф на электроэнергию, регулятор не поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Поэтому только за июль водоканалы понесли убытки в размере около 200 млн гривен. Основная причина подорожания - установление нового тарифа на передачу электроэнергии, который был увеличен с 6 до 37 копеек за кВт, то есть почти на 600%", – говорится в релизе, опубликованном по результатам пресс-конференции.

"Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательного корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины", – заявила Ольга Бабий.

Источник: https://from-ua.com