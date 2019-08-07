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Зеленский устроил разнос «слугам народа», секретный разговор слили: «Будет жестко»
Президент Владимир Зеленский на закрытой встрече с будущими нардепами от «Слуги народа» в Трускавце предупредил, каким будет наказание за коррупцию
Об этом в эфире Oboz.TV рассказала кандидат в депутаты от президентской партии Ирина Верещук.
По ее словам, на закрытой встрече президент подчеркнул, что для нардепов новой Рады наказание за коррупцию будет жестким и моментальным.
«Обсуждали коррупционные риски. Президент сказал, что никто не будет прикрывать, и никто не будет проводить какие-то воспитательные разговоры. Сказал, что «будем действовать жестко, если увидим или до нас дойдет информация…», — рассказала Верещук.
По ее словам, президент пообещал действовать быстро и без предупреждений.
«Никаких предупреждений не будет. И это было сказано. Потому что людей много, времени нет, ответственность очень большая, завышенные ожидания. Будем действовать жестко и даже, возможно, превентивно», — поделилась подробностями будущая нардеп.
Она добавила, что президент пообещал отзывать депутатов, которых уличат в коррупции. По его словам, их исключение из Рады будет «вопросом времени».
Ранее сообщалось о том, что у Зеленского нашли фиктивный офис.
Маркус Коэн, который фигурирует в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, как представитель интересов президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, на самом деле не зарегистрирован в США и не имеет офиса по указанному в документе адресу.
В отчете говорится, что офис Маркуса Коэна расположен по улице Большая Васильковская, дом 72, второй этаж торгово-развлекательного центра «Олимпийский» в Киеве, Украина. Западные СМИ провели свое расследование:
«Прошлись и не увидели никаких действующих офисов — там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, президент, Слуга народа, Зеленский
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