Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Британцы презентовали водку на зернах из Чернобыля

08.08.2019 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Британцы презентовали водку на зернах из Чернобыля

Чернобыльскую крафтовую водку из экспериментальной партии презентовали в Великобритании. Продукт сделан из воды и пшеницы, собранных в зоне отчуждения. Украинские ученые назвали водку "высококачественным самогоном".

В сообщении Госагентства по управлению зоной отчуждения указано, что сейчас создается предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", котопая в будущем будет производить водку "ATOMIК". Осталось решить ряд юридических вопросов.

В планах исследователей - наладить производство такого продукта и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Чернобыль, водка, зерно
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх