Британцы презентовали водку на зернах из Чернобыля

08.08.2019 13:45

Чернобыльскую крафтовую водку из экспериментальной партии презентовали в Великобритании. Продукт сделан из воды и пшеницы, собранных в зоне отчуждения. Украинские ученые назвали водку "высококачественным самогоном".

В сообщении Госагентства по управлению зоной отчуждения указано, что сейчас создается предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", котопая в будущем будет производить водку "ATOMIК". Осталось решить ряд юридических вопросов.

В планах исследователей - наладить производство такого продукта и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

Источник: http://kr24.com.ua