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Еще одно лекарство попало под запрет в Украине
Препарат использовался для лечения диабета.
Государственная служба лекарств и контроля наркотиков запретила продажу еще одного препарата. На этот раз под запрет в Украине попало лекарство для лечения сахарного диабета. Теперь вне закона оказалась целая серия препаратов «Метформин», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Контролирующая служба запретила использовать в целях лечения таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 500, 850 и 1000 миллиграмм.
Причиной для запрета стало то, что сертификат соответствия производства лекарственных средств требованиям прекратил действие. Сам препарат предназначен для лечения сахарного диабета ІІ типа (инсулиннезависимый) при неэффективности диетотерапии, особенно у больных, страдающих ожирением.
Его также назначали для снижения осложнений диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа и избыточной массой тела, которые применяли «Метформин» как препарат первой линии после неэффективной диетотерапии.
Теги: Донбасс, лекарство, запрет
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