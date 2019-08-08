Еще одно лекарство попало под запрет в Украине

08.08.2019 12:02

Препарат использовался для лечения диабета.

Государственная служба лекарств и контроля наркотиков запретила продажу еще одного препарата. На этот раз под запрет в Украине попало лекарство для лечения сахарного диабета. Теперь вне закона оказалась целая серия препаратов «Метформин», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Контролирующая служба запретила использовать в целях лечения таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 500, 850 и 1000 миллиграмм.

Причиной для запрета стало то, что сертификат соответствия производства лекарственных средств требованиям прекратил действие. Сам препарат предназначен для лечения сахарного диабета ІІ типа (инсулиннезависимый) при неэффективности диетотерапии, особенно у больных, страдающих ожирением.

Его также назначали для снижения осложнений диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа и избыточной массой тела, которые применяли «Метформин» как препарат первой линии после неэффективной диетотерапии.