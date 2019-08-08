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Избиратели не простят Зеленскому, если Аваков останется в своем кресле – эксперт
В СМИ ходят упорные слухи о том, что Арсену Авакову удастся удержаться на посту главы МВД и президент Владимир Зеленский не будет ставить кого-то своего на эту должность. В то же время, если вдруг так случится, и Аваков останется на своем посту, то ему придется очень долго объяснять, почему же Аваков – это не старая система.
Даже СМИ у нас – старая система, а Аваков – вечно молодой и энергичный. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов отметил военный эксперт Алексей Арестович.
Он отмечает, возможно Аваков отличился наведением порядка во время двух выборов и заслужил снисходительность. Тем не менее, этой заслуги будет недостаточно для того, чтобы избежать шквала критики, которая обвалится на него. Авакову сразу вспомнят расследование убийства Екатерины Гандзюк, вспомнят начальника Одесской, Днепропетровской полиции.
Алексей Арестович отметил, что избиратели, которые желали полной перезагрузки власти просто не поймут Владимира Зеленского, если Аваков удержится на своем посту. Он уже давно стал одной из самых одиозных фигур в украинском политикуме. Читайте также – Кличко жалуется, что депутатов Киевсовета «озеленяют».
Теги: политика, Донбасс, президент, Аваков, Зеленский
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