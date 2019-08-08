Какие области Украины накроет непогода: предупреждение от синоптика

08.08.2019 14:00

В четверг, 8 августа, погода в Украине в ряде областей ожидается неблагоприятная – прогнозируются грозы и сильный ветер.

В отдельных районах западных, южных и большинства центральных регионов возможен град, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре, передает Главред.

Синоптик предупредил, что дожди с грозами буду на Волыни, на Ровенщине, на Житомирщине, на Львовщине, на Тернопольщине, на Хмельнитчине, на Виннитчине, на Закарпатье, на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области.

Грозы ожидаются на Черниговщине, на Сумщине, на Черкащине и на Кировоградщине. Погода в Киеве на сегодня также может быть неблагоприятной - днем прогнозируется дождь с грозой.

Максимальная температура на западе, на востоке и на севере составит +30 градусов, а в центре и на юге - +31.

Источник: https://from-ua.com