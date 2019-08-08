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Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду
Студия Квартал 95 выбрала пародиста на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал
Кандидата озвучил Евгений Кошевой в интервью Знай.юа
По его словам, место Зеленского займет экс-участник дуэта Братья Шумахеры Юрий Великий.
«Так, еще один новый актер — будет пародист, наконец, Владимира Зеленского. Нашли, и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора — это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из братьев Шумахеров. Как известно, один уехал очень далеко. Кто точно будет пародировать Вову — вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец», — отметил Кошевой.
К слову, сам Великий показал на своей странице в Instagram процесс перевоплощения в Зеленского – ему надели парик с прической в стиле президента, и он похожим голосом с хрипотцой прокомментировал результат.
Студия «Квартал 95» заинтриговала поклонников неожиданным гостем, который присоединится к артистам на их будущем концерт в Одессе.
На официальной странице проекта в Инстаграм появилось новое видео, в котором артисты анонсируют свой предстоящий концерт в Одессе, запланирован на 13 августа.
На кадрах звезды «Вечернего Квартала» Евгений Кошевой, Юрий Крапов и Степан Казанин обсуждают подготовку к будущему концерту, когда вдруг за кадром кто-то восклицает «Жека» характерным голосом с хрипотцой.
«Ну а ты что здесь делаешь?», — удивляется Кошевой.
«Репетирую концерт в Одессе», — отвечает голос.
На вопрос Кошевого, будет ли он в Одессе с Кварталом, голос отвечает: «Ну а как без меня?».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Евгений Кошевой, Квартал 95, Зеленский
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