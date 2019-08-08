«Максимальная прагматичность»: у Зеленского хотят сократить ряд министерств в Кабмине

08.08.2019 12:14

Команда президента Украины Владимира Зеленского стремится провести реформу исполнительной власти в нашей стране, совершив объединение части министерств, и все это для того, чтобы создать «максимально прагматичный» Кабмин.

Как передает replyua.net, ранее Алексей Гончарук, являющийся заместителем главы Офиса президента Андрея Богдана, заявил, что началась активная работа над сокращением числа министерств. Скорее всего, первым ликвидируют одно из самых недавно созданных — Мининформполитики.



Отметим, что недавно секретарь СНБО Александр Данилюк предложить объединить Минэкономразвития и торговли с Минфином. Еще раньше он открыто выступил за объединение двух других министерств — Минздрава и Минсоцполитики.



Как уже сообщалось, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о том, что работа 12 министерств является оптимальной моделью функционирования Кабмина. Немногим позже в партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» назвали главных претендентов на должности в новом правительстве.