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Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало
НАБУ активно задерживает причастных по делу «Роттердам +», которое связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и бывшим президентом Петром Порошенко, а также по делу «Стена», что связано с бывшим премьером Арсением Яценюком
В социальных сетях депутат и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал, что сразу по двум громким делам активно задерживают фигурантов. Одно дело касается бывшего президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова, «Роттердам +», а второе дело «Стена» связано с бывшим премьером Украины Арсением Яценюком.
«НАБУ и САП задержало 6 человек причастных к разворовыванию денег проекта «Стена». Не прошло и четырех лет… Про то, что это аферы, я бил в колокола с 2015 года. Это не защита от агрессора, а издевательство над здравым смыслом. И арестов тут мало. По хорошему за таких коней во время войны их нужно ставить к стенке», — пишет Семенченко.
Также депутат рассказал об афере «Роттердам +». Он добавляет, что на ней компании Ахметова получали сверхприбыли.
“Аресты продолжаются. НАБУ задержало бывшего члена Национальной комиссии (что осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) Евдокимова в деле «Роттердам плюс». По данным СМИ подозрение готовые для главы этой комиссии Вовка (бывшего менеджера Рошен), и еще нескольким работникам этой комиссии и сотрудникам ДТЕК Ахметова. Смысл очень простой. Порошенко дал Ахметову право провести Роттердам +. Все, что украинские потребители платили за электроэнергию, которую вырабатывали Ахметовские ТЭС, отправлялось на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, а в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 долларов (с доставкой с биржи Роттердама). Все обьяснялось «энергонезависимостью от агрессора», а Ахметов и ДТЕК получали сверхприбыли”, — добавляет Семенченко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, задержание
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