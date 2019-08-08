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Нардепов новой Рады ждет суровое наказание, Разумков сделал заявление: «будет больно»
Дмитрий Разумков, глава партии «Слуга Народа», рассказал, как в Верховной Раде будут поступать с теми, кто нажимает кнопки на голосованиях не только за себя, но и за своих коллег
Дмитрий Разумков поговорил с журналистами телеканала «112 Украина». Он отметил, что позиция по кнопкодавам проста — они должны быть наказаны. Под словом наказание имеется в виду, что возможны штрафы от 50 до 80 тысяч гривен. Разумков уверен, что такая сумма даже для депутатов будет большой. А второй этап, что возможно наказание уголовное за подобные деяния.
Также хотят сделать в парламенте такую систему голосования, что невозможно проголосовать за себя и за другого. Возможны несколько концепций по данному решению проблемы, но их следует еще проработать.
«Следующий (этап, — ред.) — нет, руки рубить не будем. Следующим этапом будет введение системы, которая бы позволила сделать невозможным голосование за себя и за того парня. Это могут быть отпечатки пальцев, это может быть сенсорная кнопка, сегодня, на самом деле, подняли вопрос в самом конце про сенсорную кнопку, правда, никто до конца не может ответить, а будет она работать?», — отмечает Разумков.
Также он добавляет, что в Раде сенсорная кнопка не работает около 12 лет, хотя и присутствует на пультах. Он не понимает, почему многие годы никто этого не делал, хотя видимо, такой вопрос риторический.
«Ну, вопрос, видимо, риторический, тем не менее, ее сегодня решили вот под конец каденции запустить. Не понимаю, будет она работать, как она будет работать, соответствует ли она тем вызовам… Есть другие технологии, которые бы более четко отвечали тем вызовам, которые будут стоять перед народными депутатами, и мы планируем внедрять такую систему», — заявил Разумков.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, наказание, Верховная Рада, депутаты
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