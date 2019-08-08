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Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу

08.08.2019 18:49
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Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу

Погода в пятницу, 9 августа, по всей территории Украины будет характеризоваться нестабильностью: на западе и севере ожидаются грозовые дожди, причем местами все это будет сопровождаться градом и шквалами. Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко. В частности, она отметила, что во всех регионах будет достаточно жарко

«На западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможны шквалы и град. В остальных регионах Украины осадки маловероятны, будет много солнца. Однако небольшая полоска атмосферного фронта на юге Украины способна вызвать локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье. Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается 25-29 градусов, разве что на Закарпатье все-таки до +30 градусов. В южных, восточных и в большинстве центральных областей еще будет горячо – 26-32 градуса», – написала Диденко.

Что касается Киева, то в пятницу в столице ожидается 27 градусов, а дождь с грозой кратковременного характера возможен во второй половине дня или уже вечером.



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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