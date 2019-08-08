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Озвучены новые условия растаможки "евроблях"

08.08.2019 08:00
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Озвучены новые условия растаможки "евроблях"

Максим Нефедов, новоназначенный руководитель таможенной службы Украины, рассказал, как планирует осуществлять контроль всех процессов, происходящих на таможне, сообщает unian.net.

Нефедов рассказал, что при ввозе автомобиля из-за границы в Украину, люди не знают сколько они должны будут заплатить пошлин, и как будет оцениваться автомобиль при растаможке.

Причиной всего это являются каталоги Schwacke. "Когда вы приезжаете на границу – там есть такие себе засекреченные каталоги Schwacke, по которому определяется стоимость автомобиля, по результатам проверки авто по каталогу, чье-то авто пропускают, кому-то доначисляют (пошлины), а кому-то – доначисляют втройне", - рассказал Нефедов.

Также, никто не знает деталей, как начисляется налог на авто, так как детальной статистики, также ни у кого нет. Из-за этого в среде автомобилистов, начал распространяться слух о том, что разные таможни используют различные индикативы, а сам процесс растаможки авто "мягко говоря, полулегальный".

Для решения этой проблемы, Нефедов предлагает, на основе автомобилей, которые уже ввезены в Украину, составить единую базу стоимости растамаживания автомобилей.

Нефедов подчеркнул, что конечно же точную стоимость указать не возможно, но все же сделать стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации автомобиля, примерно в одинаковых ценовых параметрах. Нефедов уверен, что создание такой базы, снизит корупцию на таможнях и позволит гражданам, покупающим авто за границей, заранее знать стоимость растаможки своего автомобиля.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
 
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