Озвучены новые условия растаможки "евроблях"

08.08.2019 08:00

Максим Нефедов, новоназначенный руководитель таможенной службы Украины, рассказал, как планирует осуществлять контроль всех процессов, происходящих на таможне, сообщает unian.net.

Нефедов рассказал, что при ввозе автомобиля из-за границы в Украину, люди не знают сколько они должны будут заплатить пошлин, и как будет оцениваться автомобиль при растаможке.

Причиной всего это являются каталоги Schwacke. "Когда вы приезжаете на границу – там есть такие себе засекреченные каталоги Schwacke, по которому определяется стоимость автомобиля, по результатам проверки авто по каталогу, чье-то авто пропускают, кому-то доначисляют (пошлины), а кому-то – доначисляют втройне", - рассказал Нефедов.

Также, никто не знает деталей, как начисляется налог на авто, так как детальной статистики, также ни у кого нет. Из-за этого в среде автомобилистов, начал распространяться слух о том, что разные таможни используют различные индикативы, а сам процесс растаможки авто "мягко говоря, полулегальный".

Для решения этой проблемы, Нефедов предлагает, на основе автомобилей, которые уже ввезены в Украину, составить единую базу стоимости растамаживания автомобилей.

Нефедов подчеркнул, что конечно же точную стоимость указать не возможно, но все же сделать стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации автомобиля, примерно в одинаковых ценовых параметрах. Нефедов уверен, что создание такой базы, снизит корупцию на таможнях и позволит гражданам, покупающим авто за границей, заранее знать стоимость растаможки своего автомобиля.

Источник: https://from-ua.com