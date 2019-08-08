- Врачи назвали неожиданный залог хорошего сна22:26
- После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины21:45
- Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду21:21
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным20:47
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало20:13
- В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших19:48
- Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем19:30
- Нестабильность и жара: синоптик рассказала о погоде на пятницу18:49
Озвучены новые условия растаможки "евроблях"
Максим Нефедов, новоназначенный руководитель таможенной службы Украины, рассказал, как планирует осуществлять контроль всех процессов, происходящих на таможне, сообщает unian.net.
Нефедов рассказал, что при ввозе автомобиля из-за границы в Украину, люди не знают сколько они должны будут заплатить пошлин, и как будет оцениваться автомобиль при растаможке.
Причиной всего это являются каталоги Schwacke. "Когда вы приезжаете на границу – там есть такие себе засекреченные каталоги Schwacke, по которому определяется стоимость автомобиля, по результатам проверки авто по каталогу, чье-то авто пропускают, кому-то доначисляют (пошлины), а кому-то – доначисляют втройне", - рассказал Нефедов.
Также, никто не знает деталей, как начисляется налог на авто, так как детальной статистики, также ни у кого нет. Из-за этого в среде автомобилистов, начал распространяться слух о том, что разные таможни используют различные индикативы, а сам процесс растаможки авто "мягко говоря, полулегальный".
Для решения этой проблемы, Нефедов предлагает, на основе автомобилей, которые уже ввезены в Украину, составить единую базу стоимости растамаживания автомобилей.
Нефедов подчеркнул, что конечно же точную стоимость указать не возможно, но все же сделать стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации автомобиля, примерно в одинаковых ценовых параметрах. Нефедов уверен, что создание такой базы, снизит корупцию на таможнях и позволит гражданам, покупающим авто за границей, заранее знать стоимость растаможки своего автомобиля.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают предпринимателей делать закупки у одного «поставщика»
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению17:48
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»17:30
- Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта16:42
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Врачи назвали неожиданный залог хорошего сна22:26
- После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины21:45
- Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду21:21
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным20:47
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало20:13
- В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших19:48
- Возникли недоразумения: тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем19:30
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"