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Скандал с назначением Гройсмана премьером: в ГБР срочно вызвали группу нардепов
Народных депутатов Украины будут вызывать на допросы в ГБР в связи с возможным незаконным назначением Владимира Гройсмана премьером.
Об этом говорится в материале издания "Радио Свобода", передает "Диалог.UA". Ранее Гройсман неожиданно раскритиковал Порошенко.
Так, СМИ подтвердили в ГБР, что начали расследование дела о якобы незаконном назначении Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.
Отмечается, что дело было открыто после обращения нардепов Шуфрича и Нимченко, которые близки Медведчуку.
Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд. Уже несколько нардепов подтвердило, что их вызвали на допрос в ГБР по данному делу. Так, Валерий Писаренко сообщил журналистам, сам не получил вызов, однако знает, что допросы начнутся в конце августа или начале сентября.
В ГБР подчеркнули, что, возможно, в ходе представления Гройсмана на должность премьера была нарушена процедура, так как в Парламенте фактически отсутствовала коалиция.
Отмечается, что Шуфрич и Нимченко обвинили экс-президента Порошенко, спикера Парубия и самого Гройсмана в нарушении закона. Адвокат Порошенко разбил все слухи об уголовных делах и жестко прошелся по ГБР.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, премьер-министр, нардеп, Гройсман
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