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У Зеленского готовят революцию в Кабмине: жизнь украинцев кардинально изменится
У президента Владимира Зеленского хотят создать «максимально прагматичный» Кабмин, для чего намерены объединить некоторые министерства
По словам замглавы Офиса президента Алексея Гончарука, сейчас идет активная работа над сокращением числа министерств, пишет Главред
По всей видимости, первым может быть ликвидировано одно из самых недавно созданных — Мининформполитики.
А ранее секретарь СНБО Александр Данилюк предложил объединить Минэкономразвития и торговли с Минфином. До того он публично ратовал за объединение двух других министерств — Минздрава и Минсоцполитики.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о том, что работа 12 министерств − оптимальная модель функционирования Кабмина.
На должность премьер-министра Украины претендуют четыре человека.
Об этом рассказал новоизбранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа», вероятный будущий руководитель фракции этой партии в парламенте Давид Арахамия.
По его словам, у партии есть шортлист, в который входят председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, заместитель председателя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор Международного валютного фонда Владислав Рашкован.
Арахамия также сказал, что глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков является «безальтернативным» кандидатом на должность спикера Верховной Рады.
Генеральным прокурором может стать заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка, но есть и альтернативные кандидаты, отметил депутат.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, изменение, Кабмин, Зеленский
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