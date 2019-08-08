Украинцам готовят шесть новых выходных: «это настоящая революция», все подробности

08.08.2019 12:30

Работать по новым правилам придется украинцам совсем скоро

На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к проекту Кодекса законов о труде (КЗоТ), который еще несколько лет назад в первом чтении приняла Рада.

В частности изменения коснутся продолжительности отпусков. Так, работодатели предлагают увеличить их до 30 дней. Но в проекте указано — 28 дней (сейчас отпуск в Украине составляет 24 дня).

Предложение работодателей можно считать прогрессивным шагом. Мнения кадровиков, HR-экспертов в этом вопросе расходятся. Одни говорят, что украинцы и так в разы менее продуктивные, чем рядовой работающий в ЕС, другие же указывают на современные тенденции. Отмечается, что чем больше сотрудники отдыхают, тем меньше рисков профессионального выгорания и выше эффективность.

Кроме того, длинные отпуска отображается и на кармане работодателей. В период отпусков падает производительность, а после увольнения весь неиспользованный «отдых» нужно компенсировать деньгами.

Для сравнения, в Исландии ежегодный отпуск составляет 34 дня, в Италии – 31, в Германии – 30, в Польше – 26. В развитых странах ЕС считается, что «норма» должна составлять не менее четырех недель. Именно поэтому в законопроекте и предложили увеличить продолжительность отдыха.

Отметим, изменения предусмотрены и для продолжительности рабочего дня. Его хотят увеличить с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре .Также введут понятие «ненормированного рабочего дня». Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к «принудительной работе», а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

Отметим, действующий закон достался Украине в наследство от СССР. Его приняли в 1971-м и с того момента не меняли, только вносили правки.

При этом, документ, который приняли в первом чтении активно критикуется. По словам специалистов, он не учитывает до конца интересы ни работников, ни работодателей.

Источник: https://politeka.net