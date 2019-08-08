Украинцам готовят шесть новых выходных: «это настоящая революция», все подробности

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Работать по новым правилам придется украинцам совсем скоро
На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к проекту Кодекса законов о труде (КЗоТ), который еще несколько лет назад в первом чтении приняла Рада.
В частности изменения коснутся продолжительности отпусков. Так, работодатели предлагают увеличить их до 30 дней. Но в проекте указано — 28 дней (сейчас отпуск в Украине составляет 24 дня).
Предложение работодателей можно считать прогрессивным шагом. Мнения кадровиков, HR-экспертов в этом вопросе расходятся. Одни говорят, что украинцы и так в разы менее продуктивные, чем рядовой работающий в ЕС, другие же указывают на современные тенденции. Отмечается, что чем больше сотрудники отдыхают, тем меньше рисков профессионального выгорания и выше эффективность.
Кроме того, длинные отпуска отображается и на кармане работодателей. В период отпусков падает производительность, а после увольнения весь неиспользованный «отдых» нужно компенсировать деньгами.
Для сравнения, в Исландии ежегодный отпуск составляет 34 дня, в Италии – 31, в Германии – 30, в Польше – 26. В развитых странах ЕС считается, что «норма» должна составлять не менее четырех недель. Именно поэтому в законопроекте и предложили увеличить продолжительность отдыха.
Отметим, изменения предусмотрены и для продолжительности рабочего дня. Его хотят увеличить с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре .Также введут понятие «ненормированного рабочего дня». Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к «принудительной работе», а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.
Отметим, действующий закон достался Украине в наследство от СССР. Его приняли в 1971-м и с того момента не меняли, только вносили правки.
При этом, документ, который приняли в первом чтении активно критикуется. По словам специалистов, он не учитывает до конца интересы ни работников, ни работодателей.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, отпуск, КЗоТ, выходные
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