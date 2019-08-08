В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде: трое пострадавших

08.08.2019 15:38

В неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области мужчина взорвал боевую гранату в подъезде жилого дома, в результате чего двое жильцов получили ранения.

Об этом сообщает так называемое «МВД ДНР».



Как сообщили в «ведомстве», злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что предварительно он распивал спиртные напитки с соседом. Позже между ними возник конфликт, после чего злоумышленник бросил под входную дверь приятеля гранату.



В результате взрыва он сам и еще двое жильцов получили незначительные осколочные ранения и были госпитализированы.

Источник: https://donpress.com