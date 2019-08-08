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Зеленский рассказал, что собирается продать «эффективным инвесторам»
В Украине будет проведена большая приватизация. Об этом сегодня в ходе украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", – рассказал Зеленский.
Он добавил, что запланированные его командой реформы сделают Украину "магнитом для инвестиций".
В апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено продать 3,5 тыс. государственных предприятий.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
В госбюджете на 2019 год заложены поступления от приватизации в размере 17,1 млрд грн (.xls). В первом полугодии доходы составили 300 млн грн (1,6% от плана).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, продажа, инвестиции, Стамбул, Эрдоган, Зеленский
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