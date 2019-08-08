- Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности20:32
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Жители села на Харьковщине наткнулись на страшную находку: «лежало в пакете»18:57
- Жертвами непогоды в Украине стали жители более 200 городов и сел, есть погибшие18:22
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Украинцы смогут оформить пенсию "в один клик": появился новый онлайн-сервис15:58
- Разоблачение "Роттердам+": как украинцев обворовали на ₴19 млрд - все подробности и участники схемы. ВИДЕО15:41
- Безсмертный сделал жесткое заявление по выходу Украины из Минских переговоров. ВИДЕО14:39
- Нардеп из партии Медведчука сделал скандальное заявление по Донбассу. ВИДЕО13:39
- Российский Боинг пролетел над Украиной 13:18
Зеленский захотел легализировать казино в Украине: подробности
В ходе выступления сегодня утром на украино-турецком бизнес-форуме президент нашей страны Владимир Зеленский сообщил, что намерен сделать в Украине легальными азартные игры, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Со слов главы государства, легализация азартных игр станет возможной через работу казино в пятизвездочных гостиницах. По словам президента, соответствующим образом удастся стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. «Здесь также мы хотим расти вместе. Так что хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», — сказал Зеленский.
Нужно отметить, что азартные игры в Украине являются незаконными в соответствии с законодательством с 2009 года. В 2011-м парламентарии ввели запрет еще и на онлайн-казино, вне зависимости от того, в какой стране находится игровой сервер.
Не так давно Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить полмиллиона евро владельцам игровых автоматов.
Теги: Украина, Донбасс, казино, легализация, Зеленский
- Легалізація зброї в Україні: експерт розповів про страшні наслідки
- Рабинович: «Декларирование - это легализация награбленного у народа добра»
- В Украине в следующем году запрет на игорный бизнес хотят отменить. Эксперты: это даст госбюджету 12 млрд в год
- Раде предложили легализовать азартные игры
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура
- Луценко рассказал, что на руках украинцев находится до 5 миллионов единиц оружия
- В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома21:16
- Манекин рассказал о задержании в Донецке «местных активистов»20:53
- Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО20:07
- Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском19:43
- В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей18:43
- Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»17:59
- Под запретом: кому из «старых» и «новых» донецких ограничен въезд в ЕС и США17:28
- Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткие кадры реки в центре Донецка. ВИДЕО.16:39
- На Донетчине ребенок попал в больницу после укуса ежа16:20
- На Донбассе спецназ ВСУ подняли по тревоге из-за генеральских носков 15:20
- В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома21:16
- Манекин рассказал о задержании в Донецке «местных активистов»20:53
- Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности20:32
- Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО20:07
- Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском19:43
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Жители села на Харьковщине наткнулись на страшную находку: «лежало в пакете»18:57
- В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей18:43
- Жертвами непогоды в Украине стали жители более 200 городов и сел, есть погибшие18:22
- Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»17:59
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»