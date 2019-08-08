Зеленский жестко поставил на место Путина в разговоре: «никаких изменений в Конституции ради…»

08.08.2019 13:00

Украинский президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы высказать политическую позицию по погибшим на Донбассе

Известный украинский блогер Александр Дубинский высказался о разговоре президентов Украины и России. В нем он рассказал, что депутат Линько от Радикальной партии прокомментировал звонок Зеленского Путину. Блогер отмечает, что не знает уже такой партии и такого депутата, ведь это какое-то «никто», как говорил Никита Потураев, советник Зеленского, во время тренинга будущих депутатов от «Слуги Народа» в Трускавце.

«Не надо было Зеленскому звонить Путину после того, как мина убила четырех наших ребят и еще одного ранила. Не надо было звонить. Надо было требовать чего-то там от кого-то там, укреплять армию. *** несет как обычно представитель Радикальной партии. Это классическая история», — передает слова блогер депутата от партии Ляшка.

Также будущий депутат отмечает, что у него созрел вопрос для тех, кто говорит, что подобный шаг плохой. Почему такие люди еще не на передовой линии. Нужно туда идти.

«У нас все тут же начинают обвинять власть в том, что она подыгрывает Путину. Подыгрывает Путину, а надо по другому надо…. Как?», — спрашивает блогер.

Будущий депутат спрашивает, что нужно сделать, чтобы не гибли солдаты сегодня и завтра. Поэтому нужно звонить, говорить и предупреждать.

«Зеленский сказал Путину о том, что не будет менять Конституцию ради получения Донбассом особого статуса. Это не политическая позиция? Это не означает, что мы не идем на переговоры с террористами на самом деле? Мы просто боремся за жизни своих солдат и мирного населения.», — добавляет блогер.

Если сегодня они хотят особый статус, то завтра что они заходят? Возможно, чтобы руку в одно место засунули, предполагает блогер.

Источник: https://politeka.net