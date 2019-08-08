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Зустріч Зеленського і Трампа: що отримає Україна, а що - США
Запланована на осінь зустріч Зеленського і Трампа є своєрідною «відправною точкою» для майбутніх домовленостей і «серйозних» контактів. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту інтернет-видання Новини України – From-UA розповів голова політради партії «Сила Людей» Олександр Солонтай.
За словами нашого співрозмовника, майбутня зустріч президентів України та США є дуже важливою для обох сторін.
«Американцям треба познайомитися з новим українським урядом, з новою управлінською командою держави. А у української сторони крайня потреба посилення контактів з США, адже ми офіційно звернулися до американців з проханням стати учасниками перемовного процесу по війні на Донбасі», - пояснює політик.
За словами аналітика, зустріч Зеленського і Трампа, яка має відбутися восени, є своєрідною «відправною точкою» і потрібна перш за все для того, щоб у майбутньому зробити можливими більш серйозні зустрічі.
«Те, що планується восени, - це просто зустріч на полях засідань ООН не серйозна зустріч, але досить важлива. До того ж, треба звернути увагу на те, що Україна тільки вирішує питання призначення нового посла в США. Тому перше в рамках підготовки до цієї зустрічі Адміністрація Зеленського вирішує, хто представить Україну в США і буде контактувати з Волкером. Такі періоди дуже рідко бувають між державами, тим більше між стратегічними партнерами, коли дві країни одна в одній не мають посла», - додає Олександр Солонтай.
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
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