Безсмертный сделал жесткое заявление по выходу Украины из Минских переговоров. ВИДЕО

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Украина обязана была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех морпехов ВСУ под Павлополем.
Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, передает donpress.com.
Украинский дипломат отметил:
«С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат».
По его словам, что маловероятно организовать встречу в «нормандском формате», пока в России осенью не пройдут выборы. Безсмертный уточнил:
«Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние „Единой России“ и Путина как политика в России».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Минск, Европа, переговоры
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