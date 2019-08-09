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Будет рынок земли и азартные игры: Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину

09.08.2019 22:36
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Будет рынок земли и азартные игры: Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину

Президент Украины выступил на бизнес-форуме в Турции, где рассказал о перспективах сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Турции Эрдоганом в четверг, 8 августа, выступил на бизнес-форуме в Стамбуле.
Во время выступления Зеленский заявил, что вскоре в Украине будет проведtн ряд экономических реформ, которые позволят иностранным инвесторам активно вкладывать деньги, пишет Сегодня.
В частности, Зеленский пообещал создать рынок земли на 40 млн гектаров и сообщил, что уже рассматриваются возможности для государственно-частного партнерства в этом направлении.
"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по своему качеству", – заявил он.
Кроме того, Зеленский заявил, что осенью будет принят закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями.
"За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру минимум 20 миллиардов долларов. Чтобы привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15 аэропортов, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", – сказал президент.
Также Зеленский подчеркнул, что рассматривает развитие сферы азартных игр в туристическом кластере в отелях Причерноморья и что власть Украины хочет видеть турецкие фирмы своими партнерами в туристическом бизнесе.
"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", – отметил Зеленский.
Кроме прочего, он пообещал, что в ближайшие пять лет в Украине будет развиваться телекоммуникационный сектор. А еще впереди большая приватизация, продажа сотен объектов, упрощение правила ведения бизнеса.
"Это далеко не весь список для превращения Украины в магнит для инвестиций. Вы инвестируете, я защищаю, вместе растем!", – подытожил Зеленский.



Теги: Украина, Донбасс, азартные игры, рынок, земля, Зеленский
 
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