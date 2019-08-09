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Разоблачение "Роттердам+": как украинцев обворовали на ₴19 млрд - все подробности и участники схемы. ВИДЕО
Согласно последним обнародованным данным, введение формулы "Роттердам+" нанесло жителям Украины немалые убытки, общая сумма которых достигла почти 19 миллиардов гривен.
В четверг, 8 августа, НАБУ, САП и СБУ сообщили о подозрении шести топ-чиновникам, причастным к внедрению в Украине формулы "Роттердам+", пишет "Диалог.UA".
Кроме того, был задержан директор госпредприятия "Оператор рынка", экс-член Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимир Евдокимов. Он, среди прочего, причастен к установлению в Украине необоснованно высоких тарифов на электроэнергию. Установлено, что введение формулы "Роттердам+" нанесло Украине огромные убытки. Следствие называет сумму в 18,87 миллиарда гривен. Кто задержан НАБУ в своем сообщении отдельно подчеркивает, что человек остается невиновным до того, как его виновность установит суд. В связи с этим бюро не сообщает личные данные чиновников, которым объявлено подозрение, а только называет занимаемые ими должности: экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ); действующий директор ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам+" - член НКРЭКУ); начальник отдела НКРЭКУ; руководитель управления НКРЭКУ; заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директор департамента одной из компаний указанной группы. Из этого можно четко установить личность Евдокимова, который был задержан, а также личность Дмитрия Вовка, ранее возглавлявшего НКРЭКУ. В чем их обвиняют Действия всех подозреваемых квалифицированы как злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). Работникам частных компаний инкриминируют пособничество. Местонахождение остальных подозреваемых кроме Евдокимова пока не известно. Как все было Следователи установили, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году оказали давление на руководство НКРЭКУ с целью включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. При этом доставка угля была фиктивной. С марта 2016 года НКРЭКУ поддалась давлению, и включила в тариф несуществующие услуги доставки угля. В результате выросла стоимости всей электрической энергии и тарифов для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей. Как следствие, произошло удорожание товаров и услуг для украинцев. Собранные доказательства показывают, что в связи с решением, принятым НКРЭКУ, за 2016-2017 годы потребителям электроэнергии был нанесен ущерб в размере 18,87 миллиардов гривен. Установлено, что основную часть этих средств - 14,3 миллиардов гривен - получили частные-компании, которые инициировали введение формулы "Роттердам+". Сейчас следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой афере. Как работала схема "Роттердам+" НАБУ также опубликовало интересную инфографику о том, как работала схема "Роттердам+" Кто за всем этим стоит По данным журналистских расследований, основную выгоду от "Роттердама+" получил энергетический холдинг Рината Ахметова "ДТЭК", а также связанная с экс-президентом Петром Порошенко инвесткомпания ICU, которая скупала облигации ДТЭК.
Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , убытки, тариф, СБУ, уголь, электроэнергия, Порошенко, воровство, НАБУ
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