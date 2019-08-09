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Умер 71-летний доброволец АТО Владислав Бунецкий: соцсети потрясла история жизни героя
Ушел из жизни один из старейших добровольцев в зоне ООС на Донбассе 71-летний Владислав Бунецкий (позывной "Седой") из Львовской области. Глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич сообщил печальную новость о смерти одного из самых старших добровольцев ООС 71-летнего Владислава Бунецкого, пишет "Диалог.UA". Защитник Украины с позывным "Седой" из Стрыя отправился на фронт в возрасте 68 лет.
Жизнь его была тяжелой и полной испытаний. Известно, что в 1949-м его семью выслали в российскую Сибирь, а в 1982-м Бунецкий вернулся на родину в Украину. Примечательно, что в 1992-м он вступил в Организацию украинских националистов и в том же году стал членом Союза политзаключенных Украины. К несчастью, в 2005 он потерял жену и самостоятельно воспитывал троих детей.
В 2014-м в жизни Бунецкого наступил крутой поворот - знакомство в соцсети с женщиной из Луганской области. Когда он переехал к ней, женился, то попал в плен к боевикам. После выкупа террористы его отпустили и они вместе с женой переехали в Стрый. Именно здесь "Седой" и вступил добровольцем в "Правый сектор".
Теги: Донбасс, умерший, АТО, добровольцы
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