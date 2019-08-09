Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности

09.08.2019 20:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности

Саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент.
Как сообщает The Sun, во избежание очередной катастрофы его нужно срочно снести и построить новый, передает from-ua.
Данный саркофаг был построен после катастрофы 1986 года в экстренном порядке. Сейчас он требует серьезных восстановительных работ, поскольку имеет очень высокую вероятность разрушения.
Контракт на проведение новых работ, которые будут стоить 78 миллионов долларов, уже подписан. Демонтаж старого саркофага должен быть завершен до 2023 года, а очистка территории под ним продлится до 2065 года.
По данным экспертов, к этому времени раком из-за облучения заболеет еще 40 тыс. человек.



Теги: Донбасс, люди, саркофаг, онкология
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх