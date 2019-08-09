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Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?
На популярном интернет-ресурсе «Украинская правда» вышел аналитический материал, в котором говорится о том, что успешность президента Зеленского зависит от победы в трех войнах. Первая война с прошлым, что олицетворяет Порошенко, вторая война, как ни парадоксально, с войной, что олицетворяет Медведчук и третья война – это война за будущее, то есть война с Коломойским, пишет replyua.net.
Комментируя информацию, политтехнолог, журналист Виктор Уколов отметил, что такие статьи не бывают просто так. Набрасывается сразу несколько мифов. Первый – Порошенко – это, якобы прошлое. Возможно, так хочется Зеленскому, но «прошлое» прошло в Верховную Раду, а не было уничтожено как Ющенко, поэтому стоит говорить о настоящем и будущем. Второй миф – Порошенко якобы раскачивал ненависть. На самом деле это не так, потому что как раз против Порошенко раскачивали ненависть в обществе. Причем это была работа штабов как Медведчука, так и Зеленского
Уколов пишет, третий миф – Зеленский якобы будет воевать с Медведчуком. Было бы хорошо, но пока они выступают почти с одинаковых позиций. Четвертый миф – Зеленский обречен на войну с Коломойским, но пока видим только лоббистские решения в его пользу, например, как реконструкция аэропорта в Ивано-Франковске.
Теги: Донбасс, война, победа, Зеленский
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