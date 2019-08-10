10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10.08.2019 12:11

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 августа в истории.

Сегодня, 10 августа, 222-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 143 дня. Именинники – Прохор, Юлиан. В Эквадоре празднуют День независимости. 10 августа отмечается Международный день биодизеля, посвященный экологически чистому топливу. Дата праздника выбрана в честь события, которое произошло в 1883 году. Именно 10 августа того года состоялась демонстрация первого двигателя, в качестве топлива для которого было использовано арахисовое масло.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 10 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 августа.

10 августа: какой сегодня праздник и как провести этот день

10 августа по народному календарю – день Пармена и Прохора. В этот день крестьяне обычно собирали урожай груш, копали картошку и луковицы тюльпанов. Также 10 августа чествовали кузнецов, ведь их на селе считали чуть ли не колдунами, способными выковать человеку счастье.

Считалось, что торговые дела 10 августа будут идти из рук вон плохо. Поэтому, в День Пармена и Прохора обычно не устраивали никаких ярмарок, не отправлялись на рынок. Говорили, что все, что в этот день удастся выручить,по приметам, либо сломается, либо потеряется.

Приметы на 10 августа

На Прохора и Пармену не стоит ничего менять и продавать.

Обильная роса 10 августа – к ясной погоде.

Дождь на Прохора – непогода будет длительной.

10 августа: важные и интересные события в истории

1500 – португальским мореплавателем Диого Диашем был открыт остров Мадагаскар.

1519 – Ферман Магеланн отправился в свое первое кругосветное плавание.

1539 – король Франции Франциск I ввел в стране государственный язык. С этого времени все официальное делопроизводство в стране перешло с латыни на французский.

1821 – Миссури стал 24-м штатом Соединенных Штатов Америки.

1876 – в Канаде впервые в мире был осуществлен международный телефонный звонок.

1976 – в Соединенных Штатах прекратили выпускать двухдолларовые банкноты.

1995 – украинской легкоатлеткой Инессой Кравец в Гетеборге было установлено до сих пор действующий мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см.

2003 – российский космонавт Юрий Маленченко и Екатерина Дмитриева сыграли первый в мире брак в космосе.

Кто родился 10 августа

1894 – писатель-новеллист и сатирик Михаил Зощенко.

1912 – бразильский писатель Жоржи Адаму.

1929 – киноактер Олег Стриженов.

1937 – украинский футболист, трехкратный чемпион Советского Союза Андрей Биба. В 1966 году его признали лучшим футболистом СССР.

1940 – киноактер Вениамин Смехов.

1959 – американская актриса Розанна Аркетт.

1960 – испанский актер Антонио Бандерас.

1971 – кубинский боксер-любитель Марио Кинделаном Месса.

1984 – украинский писатель Любко Дереш.

1986 – украинский футболист, защитник "Шахтера" Александр Чижов.