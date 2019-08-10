Бешеный кот закрыл на карантин пол-Харькова: в ужасе даже бывалые медики

10.08.2019 19:31

По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете, животное заболело в конце июля.

Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер, пишет from-ua.

Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство». Он не был привит. Во время лечения дома кот укусил хозяйку, после чего женщина обратилась за помощью в больницу №17.

С больным животным контактировал муж потерпевшей.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, Мерефянским шоссе, ул. Южнопроектной, ул. Эстакадной и железнодорожным полотном.

Сейчас специалистами проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства.