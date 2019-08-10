Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями

10.08.2019 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями

Один из злоумышленников, причастных к стрельбе, мог в прошлом иметь отношение к МВД, сообщили в полиции.

В пятницу, 9 августа, в Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники из огнестрельного оружия семь раз ранили мужчину, пострадавший попал в больницу, за его жизнь борются врачи.

Правоохранители узнали об инциденте в 18:15, установили автомобиль, в котором могли быть злоумышленники и в 18:50 по всей Киевщине объявили план Перехват, написал на своей странице в Facebook глава Нацполиции региона Андрей Небитов, передает glavred.info.

По его словам, правоохранители через час остановили машину с подозреваемыми в Обуховском районе.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - добавил руководитель полиции столичного регионе.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, мужчина, стрельба, ранение, полиция, МВД, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх