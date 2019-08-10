Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор

10.08.2019 11:08

Украина должна продолжать вести переговоры в Минске и в других форматах по урегулированию ситуации на Донбассе, убежден временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор подчеркнул, что переговоры - единственный способ прекращения войны на Донбассе, передает glavred.info.

Кроме того, по мнению временного поверенного в делах США в Украине, помимо официального Киева, закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Минская группа, и США.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет", - особо отметил Тейлор.

Резюмируя, Тейлор выразил убеждение в необходимости продолжения давления на Кремль со стороны Вашингтона, чтобы склонить россиян к прекращению войны на востоке Украины, передает Голос Америки.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — рассказали в Национальной полиции Украины.