Украина может отказаться от гривны: стали известны подробности

10.08.2019 14:53

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали новую петицию, которая связана с утверждением новой национальной валюты Украины.

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа, пишет Политека.

Автором петиции выступил Андрощук Сергей Викторович. Свою идею он объяснил необходимостью заменить нестабильную гривну более стабильной валютой.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан», — говорится в тексте петиции.

С момента регистрации обращение набрало пока только 36 голосов. Чтобы набрать необходимое количество подписей (25 000) для рассмотрения президентом, отводится 90 дней.