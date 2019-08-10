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Украина может отказаться от гривны: стали известны подробности
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали новую петицию, которая связана с утверждением новой национальной валюты Украины.
На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа, пишет Политека.
Автором петиции выступил Андрощук Сергей Викторович. Свою идею он объяснил необходимостью заменить нестабильную гривну более стабильной валютой.
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан», — говорится в тексте петиции.
С момента регистрации обращение набрало пока только 36 голосов. Чтобы набрать необходимое количество подписей (25 000) для рассмотрения президентом, отводится 90 дней.
Теги: Украина, Донбасс, гривня, валюта
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