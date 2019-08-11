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Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
Афонские старцы сделали пророчество для Украины на ближайшее время — украинцев ожидают социальные и экономические потрясения, но будут и положительные для народа моменты, пишет Политека.
Афонский старец предсказал победу для Украины в войне с Россией. Также он уверен, что страна возродится и станет процветать. До этого они рассказывали неоднократно о крахе для бывшего беглого президента Виктора Януковича.
Его приход к власти был со множеством знаков, которые предрешили его судьбу. Упал похоронный венок и закрылась дверь в Верховную Раду на инаугурации.
На ближайшую войну с Россией указывало также множество знаков. Чего только стоит история с белыми голубями, которых, после молитвы за Украину Папа Римский Франциск выпустил из своего окна. Птицы, несущие мир, должны были вырваться в небо на глазах у всего мира. Но вместо этого тысячи паломников увидели страшную картину, как на них напали чайка и ворон.
Афонские старцы заявляют, что Русь точно имеет шанс на преобразование и свое возрождение после 2021 года с центром в Киеве. В пророчестве заявлено, что плохо жить украинцам осталось до 2021 года, а после этого на протяжении 12 лет будет рост экономики, благодаря чему в нашей стране должно произойти «китайское чудо».
«По воле Божьей, им суждено создать мощное государство, сравнимое с Киевской Русью, ибо дух святой Руси находится в Киеве, и его пробудили люди. 22 года — был всего лишь летаргический сон великого народа. Россия, несмотря на свои стремления возродиться новой империей, потерпит крах. Ее ждет изоляция и самодержавие. Но российский император продержится на троне только 2 года и уйдет с позором. Сама Россия продолжит свое существование, но уже без части земель на юге и востоке», — пророчат афонские старцы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, пророк
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