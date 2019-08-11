Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита

11.08.2019 19:00

18 августа Украину посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

«18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сообщили в ведомстве.

Премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.

Трагические события произошли во время Второй мировой. Людей расстреливали немецко-фашистские. Тогда были убиты от 70 до 200 тыс. человек.

Напомним, после победы Зеленского на выборах премьер-министр Израиля поздравил его и пригласил с визитом в Израиль. Сам Нетаньяху последний раз был в Киеве в свою первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

Ранее, на одном из самых известных зданий Тель-Авива – «Доме Жаботинского» – появился огромный баннер высотой с десять этажей, на котором были изображены Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин. Фотография сопровождалась фамилией израильского премьер-министра и надписью «другая лига».

После первых фотографий баннера с Путиным в интернете стали появляться посты и твиты с недовольством идеей «Ликуда» и Нетаньяху использовать в предвыборной борьбе образ российского президента. Издания левой части политического спектра, традиционно критично настроенные по отношению к «Ликуду» и Нетаньяху, выпустили заметки об этой истории, напомнив о российской агрессии в Украине и нарушениях прав человека в России.

Сам премьер Израиля не раз подчеркивал, что его частые встречи с Владимиром Путиным направлены исключительно на реализацию интересов Израиля в регионе – например, на координацию действий с российскими военными в Сирии, где Израиль время от времени наносит удары по инфраструктуре шиитской проиранской группировки «Хезболла» и самого Ирана.

Этому сотрудничеству, как показало время, не мешают ни происходящие в результате таких ударов инциденты (такие, как крушение российского Ил-20 при попытке сирийских ПВО отразить ракетную атаку Израиля), ни регулярные визиты в Москву на переговоры представителей группировки «ХАМАС». Нетаньяху был одним из немногих мировых лидеров, посетивших празднование Дня Победы в Москве в 2018 году, Владимир Путин, в свою очередь, по приглашению израильского премьера незадолго до выборов в Кнессет должен приехать в Израиль, чтобы открыть в Иерусалиме мемориал жертвам блокады Ленинграда.

Источник: https://politeka.net