Экзамен по вождению может подорожать в 2020 году в 10 раз

11.08.2019 12:00

В 2020 году экзамен по вождению может подорожать почти в 10 раз. Об этом заявил кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа», начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что речь идет о пересмотре ценообразования «до адекватного уровня»:

«Например, сдача экзамена сейчас — 26 грн. Но авто, которое мы даем, топливо, которым оно заправляется — это не может стоить 26 грн. Ну попробуйте за эти деньги заказать такси и проехать по городу 5 км».

Криклий добавил, что есть предложение поднять цену на экзамен с 26 грн до 150 или 200 грн:

«То есть чем больше мы оказываем услуг — тем больше зарабатывает город. А сам государственный орган ничего с этого не получает».

По словам Криклия, ревизия цен уже проводилась, а соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде:

«Стоимость, скорее всего, будет расти уже с начала следующего года. Но еще раз скажу: это не рост стоимости в классическом смысле. Это возможность отказаться и уменьшить необходимость государственного бюджета дотировать сервисный центр».

Источник: https://donpress.com