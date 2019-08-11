Как уберечь себя летом от перегрева

11.08.2019 19:15

Лето — это пора отпусков, поездок и ярких впечатлений.

Часто жара мешает насладиться этой идиллией и даже вызывает угрожающие жизни состояния, например солнечный и тепловой удар или обострение хронических заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Как жара влияет на сердце и сосуды?

Для того, чтобы понять, как жара влияет на сердце и сосуды, необходимо вспомнить, какие процессы происходят в организме при воздействии высоких температур извне. Когда нам жарко, организм запускает специальные процессы теплоотдачи, чтобы охладиться. К ним относятся: радиация (излучение тепла) и испарение. Пока воздух вокруг холоднее вашего тела, вы излучаете тепло. Когда же температура воздуха приближается к температуре тела, нужно перенаправить кровоток, чтобы больше крови попадало в кожу. Это заставляет сердце биться быстрее и сильнее. В жаркий день сердце может перекачивать в 2-4 раза больше крови в минуту, чем в прохладный.

Каждая молекула пота, которая испаряется с вашей кожи, уносит с собой тепло. В сухой день испарение чайной ложки пота может охладить весь кровоток на 1°С. Если же влажность превышает 75%, то испарение становится все более затруднительным. При этом, опять же, нагружается сердце. Кроме того, в жаркие дни вместе с потом организм теряет воду и минералы, важные для нормальной работы сердечной мышцы.

Большинство здоровых людей нормально переносят увеличение нагрузки на сердце, но, если сердце ослаблено болезнью, оно не справляется. Поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями более склонны к тепловому удару.

Причины нарушения теплоотдачи у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

1. Сердечная недостаточность не позволяет сердцу перекачивать кровь достаточно быстро.

2. Суженные атеросклерозом артерии могут ограничивать приток крови к коже.

3. Больной может принимать лекарства, которые мешают терморегуляции. Так, бета-блокаторы, которые назначают при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и аритмиях, замедляют сердцебиение и скорость кровотока. Мочегонные усугубляют обезвоживание, увеличивая выработку мочи. Некоторые антидепрессанты и лекарства против аллергии (антигистаминные) могут нарушать потоотделение.

Что рекомендуют эксперты для профилактики осложнений в жару?

1. Пейте достаточно жидкости

Пейте много воды, даже если вы не испытываете жажду. Для того чтобы узнать достаточно ли жидкости вы потребляете, контролируйте цвет вашей мочи. Она должна быть практически бесцветной.

Если из-за заболеваний врач рекомендовал ограничить жидкость, уточните у него, сколько пить в жаркую погоду.

Избегайте алкогольных, горячих или сладких напитков — они могут усугубить обезвоживание.

На улице всегда носите с собой бутылку воды.

2. Охлаждайтесь

Пейте холодные напитки и ешьте холодные блюда, такие как салаты и фрукты.

Носите легкую свободную одежду из натуральных волокон, например хлопка.

Избегайте солнца. Перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем и надевайте шляпу.

Старайтесь не быть на улице между 11 утра и 5 вечера.

В течение дня несколько раз принимайте прохладный душ или ванну.

Старайтесь делать все домашние дела рано утром, когда еще не сильно жарко.

3. Берегитесь солнца

За 20 минут до выхода из дома нанесите крем с фактором защиты от солнца (SPF) 30 или больше. Это не только убережет вас от ожогов, но и уменьшит вероятность развития рака кожи

Для того, чтобы знать нужно ли наносить солнцезащитны крем, смотрите на показатель ультрафиолетового индекса (УФ индекс), который сейчас есть в прогнозах погоды

УФиндекс Меры защиты 0-2 Защита не нужна. Пребывание вне помещения не представляет опасности. 3-7 Необходима защита. В полуденные часы оставайтесь в тени. Носите одежду с длинными рукавами и шляпу. Пользуйтесь солнцезащитным кремом.Крем нуно наносить каждыйе 2 часа. 8 Необходима усиленная защита. Полуденные часы пережидайте внутри помещения. Вне помещения оставайтесь в тени. Обязательно носите одежду с длинными рукавами, шляпу, пользуйтесь солнцезащитным кремомкаждые 2 часа.

3. Убедитесь что у вас дома прохладно

Днем закрывайте окна, шторы и жалюзи.

Проветривайте помещения ночью, когда на улице прохладный воздух.

Если у вас нет кондиционера, проводите большинство времени в самой прохладной комнате или общественных местах с кондиционером.

Старайтесь по минимуму использовать плиту и духовку.

4. Храните свою еду правильно



Для того, чтобы избежать пищевых отравлений, убедитесь, что продукты в холодильник хранятся при оптимальной температуре (от 0°C до 5°C).

Размораживайте продукты в холодильнике, а не на кухне.

Если вы сомневаетесь в свежести продуктов — не рискуйте, а сразу их выбрасывайте.

5. Позаботьтесь о своих близких



Жара особенно опасна для

людей старше 65 лет, особенно одиноких

пациентов, которые имеют диабет или заболевания почек

людей с инвалидностью

беременных и кормящих

младенцев и маленьких детей

людей с избыточным весом или ожирением

тех, кто работает или занимается спортом на открытом воздухе.

Посещайте или звоните пожилым или болеющим друзьям, соседям и родственникам, по крайней мере, один раз в день. Убедитесь, что у них в холодильнике есть вода.

Чем опасна жара для детей?

Маленькие дети не могут сказать, что они хотят пить, а старшие могут просто не заметить жажду за активными играми. Родители должны контролировать постоянное питье, даже если ребёнок не просить пить. Запомните: если ребёнок просить пить это уже признак обезвоживания

Огромную опасность таят в себе закрытие автомобили. Каждые 10 минут температура внутри салона увеличивается примерно на 10 °С. Если температура на улице приближается к 30 °С, то в салоне с приоткрытыми окнами через 20 минут будет уже 50 градусов. Маленькие дети перегреваются и теряют жидкость намного быстрее взрослых, и, главное, они не могут сами выйти из машины. Пребывание ребёнка в машине на жаре может стоит ему жизни

Машина — не единственное опасное место для сна. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что температура внутри прикрытой коляски вырастает с 22 до 37 градусов в течение часа. Поэтому врачи не рекомендуют использовать чехлы или прикрывать коляску пеленкой во время прогулки.

Как уберечь ребенка от перегрева ?

Поите ребенка каждые 20–30 минут, не дожидаясь появления жажды.

Старайтесь избегать активных игр на солнце. Периодически отдыхайте с ребенком в прохладных помещениях с кондиционером.Отлично охлаждает прохладный душ или плавание.

Одевайте ребенка в свободную светлую одежду, и головной убор (лучше панаму).

Всегда используйте солнцезащитные средства. Обожженная кожа меньше потеет и хуже охлаждается.

Во время поездок в теплые страны старайтесь постепенно увеличивать время активных занятий на воздухе. Адаптация к жаркому влажному климату занимает не менее 7–14 дней.

Никогда не оставляйте детей в припаркованной машине!

Не используйте занавески и чехлы для детской коляски.

Выполняйте эти простые правила и сможете уберечь себя и близких от опасностей, которые приносит жара.