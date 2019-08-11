- Украинский курорт накрыла песчаная буря22:13
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва18:30
Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва
Вечером в субботу, 10 августа, администрация Офиса президента Украины Владимира Зеленского на своем официальном сайте обнародовала план мероприятий ко Дню Независимости 24 августа, который в этом году впервые пройдет без традиционного военного парада., пишет hyser.
Однако ветераны и волонтеры, которые были наслышаны о планах главы государства отменить парад и поэтому заявили о проведении своего, альтернативного марша, заявили, что ОПУ не согласовала с ними новый формат проведения праздника, сообщает ВВС.
В то же время ветеранские и волонтерские организации, которые организуют собственный марш 24 августа, говорят, что команда президента свои планы с ними не согласовывала.
Согласно графику мероприятий, в этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.
Причем, акцентировать внимание во время торжеств будут на детях, как будущем страны.
В честь Героев Небесной Сотни в Киеве прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города, что должно символизировать удары сердец каждого из погибших за Украину во время Революции Достоинства.
Сообщается, что кроме Владимира Зеленского с семьей, в мероприятии примут участие семьи погибших майдановцев и бойцов, а также ветераны АТО, которые возложат цветы на месте расстрелов и повяжут вокруг сине-желтые ленты.
Мероприятие должно завершится праздничным шествием.
"После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов", - анонсируется в сообщении сайта президента.
Однако организаторы "Марша защитников Украины" отмечают, что команда президента Зеленского не согласовала с ними свой план, хотя ранее были договренноси развести во времени два мероприятия.
Ранее ветераны планировали пройти по Крещатику около 9 часов утра.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, конфликт, День Независимости, Зеленский
- Никакой войны: Лавров сделал очередное скандальное заявление по Украине
- Предательский поступок Монтян на российском ТВ возмутил Украину. ВИДЕО
- Герой, що боронив Саур-Могилу та вважався загиблим, став сьогодні генерал-майором
- Кремль приступает к этапу легализации оккупированных территорий Донбасса- политолог
- Суверенное село обезлюдело
- Кабакев: "Рано или поздно Путин откровенно признается, что их войска были на территории Луганска и Донецка"
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Украинский курорт накрыла песчаная буря22:13
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери