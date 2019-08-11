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«Ни пяди украинской земли врагу»: стали известны подробности о новом командующем ООС Кравченко

11.08.2019 08:00
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«Ни пяди украинской земли врагу»: стали известны подробности о новом командующем ООС Кравченко

Стало известно, что генерал-лейтенант Владимир Кравченко, который был назначен командующим Операции объединенных сил на Востоке украинского государства, ни пяди украинской земли врагу не отдаст. По словам военного эксперта, бывшего спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислава Волошина, Кравченко является «настоящим патриотом».

В частности, эксперт отметил: «Под его личным руководством я служил недолго в АТО в 2015 году. Но при этом я знаю его, прежде всего, как порядочного офицера и генерала, как мужчину, который всегда свое слово сдерживает. Кроме того, он военный профессионал, которых в армии очень ценят. Подчиненные с уважением к нему относятся, а также его ценит руководство и командование».

В это же время Волошин высказал слова убеждения в том, что Кравченко «действительно будет четко придерживаться всех законов, всех распоряжений и всех приказов. Он не отдаст ни пяди украинской земли».

Источник: https://replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, война, ООС
 
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