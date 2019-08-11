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Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»
Замена Зеленского в «Квартал 95» неожиданно заговорил о проблемах в работе
Новый актер «Квартала 95» Юрий Великий рассказал, как намерен пародировать Владимира Зеленского. По словам артиста, он к важной предстоящей роли готовился целых 10 лет. Об этом он рассказал изданию «Йод»:
«Он (Зеленский — ред.) очень удобен для пародирования. …Когда мы начали сотрудничать с «Кварталом», я, как чувствовал, стал подмечать какие-то фразы, выражения, которые он очень часто использует. Как знал, что когда-то придется пародировать!».
Как известно, Юрий Великий бывший участник дуэта «Братья Шумахеры». Он рассказал изданию, что готовился пародировать Владимира Зеленского еще с 2009 года:
«Я замечал его жестикуляцию, мимику. Поэтому мне кажется, что пройдя такой длинный путь становления этой пародии, сейчас мне было гораздо легче ее воспроизвести», – отметил Великий.
Артист добавил и о проблемах в связи с новой ролью, и том, что нежданно стал победителям юмористического конкурса — так отослал на конкурс пародистов Зеленского короткий ролик, где также изображал других политиков. Великий даже знал, что стал ли победителем конкурса:
«Как в результате выбирали победителя, как это все решалось – я, честно говоря, не знаю. Но другие ребята, которые участвовали в конкурсе, тоже были достойны. Более того, у некоторых было сходство даже внешнее. Мне парик нужен для этого дела, а ребята просто сразу были похожими».
Вероятнее всего на концерте в Одессе 13 августа «Квартал»выпустит номер с пародией на Зеленского и, вероятнее всего, эту роль исполнит Юрий Великий.
Юрий Великий также сделал откровенное признание в этой связи:
«Придумывать какие-то шутки для этого образа довольно трудно. Во-первых, я не могу шутить обидно, как минимум потому, что это президент страны, в которой я живу. Во-вторых, я знаю этого человека лично, и в определенной степени мое становление проходило с его участием. Но шутить все равно нужно! Поэтому возникают трудные моменты, когда ты пытаешься понять: эта шутка – действительно шутка, она смешная? Или больше обидная? Включаешь обычно свой внутренний саморедактор. А если не можешь понять – смешно это или нет, то обращаешься к коллегам, друзьям, соавторам, и они уже подсказывают, как лучше», – добавил он.
Теги: Донбасс, юмор, пародист, пародия, Квартал 95, Зеленский
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