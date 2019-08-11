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Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат

11.08.2019 20:13
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Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат

Перерасчет пенсий – это услуга Пенсионного фонда, которая предусмотрена законом и на которую могут рассчитывать ряд пенсионеров, пишут «Аргументы и факты в Украине».

Однако, далеко не все граждане знаю детали этой услуги. В частности, у многих пенсионеров возникает вопрос: в какие строки проводится перерасчет пенсионных выплат.

Часть 4 ст.45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» указывает, что для перерасчет назначенной пенсии предусмотрены следующие сроки:

• первое: если возникли обстоятельства, которые предусматривают уменьшение пенсии и пенсионер подал необходимые документы до 15 числа этого месяца, то перерасчет проводится с первого числа этого месяца.

Если все необходимые документы поданы после 15 числа месяца, когда появились соответствующие обстоятельства, то перерасчет проводится с первого числа следующего месяца;

• второе: если у пенсионера возникли обстоятельства, когда предусмотрено повышение пенсии, то здесь действует аналогичная схема. В случае, когда пенсионер, получивший право на повышение подает все необходимые документы до 15 числа месяца, то перерасчет проводится с первого числа этого месяца.

Когда документы поданы после 15 числа, то на перерасчет можно рассчитывать только с первого числа следующего месяца.

Стоит также различать перерасчет и индексацию. Так, индексация – изменение выплат (в данном случае пенсий) с учетом роста зарплат и цен в стране – проводится автоматически с марта 2019 года. Предполагается, что индексация будет проводится ежегодно и для этого не нужно никуда обращаться.

На перерасчет пенсий имеют право согласно украинскому законодательству имеет несколько групп пенсионеров. В частности, для них сроки перерасчета могут быть другими:

  • по ч. 1 ст.35 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» перерасчет предусмотрен при изменении группы инвалидности;
  • по ч. 2 ст.38 того же Закона – в случае изменения размера пенсии в связи с потерей кормильца;
  • по ч. 3 ст. 42 – в случае увеличения прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность
  • по ч.5 ст.48 – в случае учета пенсионера на полное государственное содержание.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Украина, Донбасс, перерасчет, выплаты, пенсии
 
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