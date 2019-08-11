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«Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
В Украине переписан транспортный налог — стало известно, кто должен будет выложить крупную сумму
Известно, что Минэкономразвития Украины опубликовало новый список дорогих авто, и владельцам их предстоит в текущем году заплатить в государственную казну 25 тыс. грн налога на роскошь. В текущем списке нашлось место для 299 марок и моделей транспортных средств мировых брендов.
Этот закон обязывает людей заплатить налог на автомобиль, стоимость которого превышает 375 минимальных заработных плат. В текущем году это эквивалентно 1,565 млн. грн, а в прошлом году порог составлял почти на 169 тысяч меньше — 1,396 млн. грн.
В результате обновлений — уплата транспортного налога более не актуальна для владельцев таких популярных в Украине марок, как BMW X4 и X3, а также Audi Q5. Также из списка исключили Ford Edge и другие авто. Из списка также исчезли все без исключения модели Tesla. Но известно, что новая Model S 2017 года выпуска продается в Украине по цене свыше 3 млн. грн. – а это вдвое дороже установленного законом порога.
В данном списке нашлось место для «Новичка» электромобиля Jaguar i-Pace, которых украинцы купили аж 13 штук в прошлом году.
Ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд по действующей кредитной программе вряд-ли сможет еще кредитовать Украину. Об этом рассказывают специалисты в экономическом секторе.
«Вряд ли будут еще какие-то транши по действующей программе. Насколько я знаю, разногласия между Украиной и МВФ еще не сняты до конца. Украина слишком задержала с их (условий программы. – Ред.) выполнением», – считает доктор экономических наук Олег Яременко.
Подобное говорит и научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ Ярослав Жалило. Он считает данную программу уже завершенной, а какие будет после нее — неизвестно.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, налог, автомобиль
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