- Украинский курорт накрыла песчаная буря22:13
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва18:30
Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию.
Несмотря на то, что никаких документов в ходе встречи между Киевом и Константинополем подписано не было, разговор Владимира Зеленского и Варфоломея был продолжительным, сообщает "Диалог.UA".
По окончании встречи пресс-служба Вселенского патриарха выпустила пресс-релиз, в котором говорится, основной месседж в диалоге Варфоломея и Зеленского касался того, что с предоставлением Томоса Украинская православная церковь получила независимость и теперь подчиняется исключительно сама себе, своему православному народу, именно поэтому Варфоломей обратился с просьбой к президенту Зеленскому всячески поддерживать единую Украинскую православную церковь.
"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость», – заявил Вселенский патриарх. Он также добавил, что Константинополь будет в молитвах вспоминать Украину, но при этом не намерен как-либо диктовать украинской церкви, как себя вести, она полностью автокефальная и не подчинена Константинополю.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, религия, православие, Зеленский
- Минкульт: УПЦ Киевского патриархата больше не существует
- Жизнь после Томоса. Как объединяются украинские церкви
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника
- Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году: что нужно делать
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Украинский курорт накрыла песчаная буря22:13
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери