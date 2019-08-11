Судьба русского языка в Украине: что решили у Зеленского на данный момент

11.08.2019 14:45

Одним из самых волнующих изменений для украинцев при новой власти стал языковой закон. Президент Украины еще в самом начале заявил, что его команда внесет в него некие правки, пишут Акценты.

Все началось с закона о дематюкации украинского языка, который был нацелен на то, чтобы извлечь из речи народа матерные слова. Также говорили о том, что уберут одну из правок, которая принуждает обслуживающий персонал говорить исключительно на украинском языке. Команда Зеленского считает, что это в первую очередь нарушает права и свободу человека, и такие крайние меры вовсе ни к чему. Они только накалят конфликт еще больше.

Позже стало известно, что на территориях восточной Украины могут ввести русский язык как второй государственный. На этот шаг хотят пойти ради того, чтобы уменьшить волну конфликтов на востоке.

А затем этот вопрос перестали комментировать, и все затихло. СМИ начали напрямую обращаться в Офис Зеленского, чтобы узнать хоть какие-то подробности, продвигается ли вообще дело. И вот глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дал свой неудовлетворительный ответ.

"О не знает", - пишут о Разумкове СМИ. Партия понятия не имеет, будет ли Зеленский заниматься изменением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"В случае необходимости президент будет реагировать", - ответил Разумков.

Но также Дмитрий Разумков утверждает, что, принимая закон, Зеленский всегда будет исходить из критерия, насколько он соответствует интересам граждан и Конституции Украины. По его словам, Зеленский уже проанализировал текст законопроекта, однако о решении президента не известно.

Источник: https://from-ua.com