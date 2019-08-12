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Катастрофа в России сильно заденет Украину, тревожные данные: «начала высасывать…»
Если Российская Федерация разрушится, то Украина получит большое количество проблем, включая большое количество мигрантов
В социальных сетях блогер Юрий Романенко рассказал о последствиях для Украины, если Россия снова развалится. Он уверен, что ничего хорошего из этого не будет, так как наша страна не может от таких событий получать выгоду.
«10 дней был без придурковатого украинского ТВ. Попал сразу на «Кривой». Там традиционный набор идиотов. Один, комментируя протесты в Москве, что-то бормотал, что хорошо бы, если бы Россия сократилась до размеров Московского княжества, а русских в Украине надо ассимилировать. Другой бубнел, что мол смешно, что в Москве вышли 50 тыс, а население больше 10 млн.», — пишет блогер.
Также он отмечает, что такие люди — клиенты из психбольницы. Ведь если Россия развалится, как обычно происходит раз в 200-300 лет, то Украина получит множество проблем.
«Потому что уровень организации Украины не предполагает выгодоприобретений от такого события. Наоборот, наша зависимость от российских энергоресурсов, логистики, открытость границ, волна беженцев, обернутся мощнейшим шоком для полудохлогого украинского государства.», — добавляет публицист.
Романенко добавляет, что не нужно мечтать о развале России, а делать все для того, чтобы усилить свою устойчивость и создать такую среду, чтобы страна начала всасывать капитал, ресурсы и людей, которые необходимы для развития. И после этого она сможет наконец-то выйти из режима тупорылого «мечтателя».
В комментариях украинцы поделились своим мнением на этот счет:
«Глупо желать соседу, чтобы у него корова сдохла. Особенно, если она больна сибирской язвой.», «Согласна. А еще ,если взять во внимание Чечню, Дагестан, и все станы,которые там есть,то точно мало не покажется.», «Нас должна интересовать «динамика» и «вектор», чтобы «подпорочки» поставить…», «Вот тут полностью согласен !».
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, мигрант
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