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Кредит без отказа: как повысить свои шансы
Люди по-разному относятся к кредитам: одни предпочитают брать в долг как можно реже, другие регулярно обращаются за ссудами и покупают товары в рассрочку. Но вряд ли в современном мире легко встретить человека, который ни разу не оформлял или не пытался оформить кредит. Отказ по заявке – неприятная ситуация, и чтобы снизить ее вероятность, достаточно помнить о нескольких правилах.
Почему клиент может получить отказ по кредиту
Кредит можно получить как в банке, так и в микрофинансовой организации. Принцип изучения заявки и суммы, которые доступны в займ, принципиально различаются – как и причины для отказов. Банки отказывают физлицам, даже если у заявителя хорошая кредитная история – просто потому, что на сегодняшний день в Украине большой процент проблемных кредитов. Проще получить одобрение на рассрочку. У микрофинансовых организаций, которые позиционируют себя как финансовые структуры, которые выдают кредит без отказа в 75-80% случаев, причины для отказа всегда связаны с конкретным клиентом, а не с ситуацией в стране в целом.
Причину, по которой клиент получает отказ в выдаче денег, МФО ему сообщать не обязаны, но существует список очевидных и не очень причин, зная которых можно составить заявку таким образом, чтобы она точно получила одобрение.
Чтобы получить экспресс кредит без отказа, необходимо иметь доход
Подавая заявку в МФО, заявитель не обязан предъявлять справку с работы и документально доказывать, что у него есть зарплата, поэтому клиенты кредитных компаний избегают множества проблем, связанных с обращением в бухгалтерию и т.д. Получить кредит онлайн без отказа в ШвидкоГроші можно даже без официального места работы – клиент может работать фрилансером или жить на деньги супруга или родителей.
Но уровень дохода необходимо указать в анкете при заполнении заявки – именно на эту цифру будет опираться скорринговый сервис, изучающий заявки и выносящий решение, выдавать деньги или нет. Если сумма в заявке большая, а уровень дохода мал – будет отказ.
Причина для отказа в кредите – сумма в заявке превышает личный кредитный лимит заемщика
У клиентов МФО существуют внутренние кредитные рейтинги, которые не очевидны при взгляде со стороны. В правилах компании всегда указана минимальная и максимальная сумма кредита, который может получить клиент, но на максимум сразу рассчитывать нельзя. Доступные суммы повышаются постепенно, так как кредитные компании не делают доскональную проверку клиента, как в банках. Они просто устанавливают четкие рамки – сколько денег выдать в первый раз, сколько во второй и т.д. Максимум обычно доступен после 5-6 благополучных своевременных погашений кредита. Поэтому лучше проконсультироваться у работника компании, на какую сумму лучше подать заявку, а не запрашивать сразу 10000 гривен.
Нельзя указывать в анкете ложные данные
Многие заявители грешат тем, что пишут в анкете несуществующее место работы или слишком высокую зарплату – почему бы и нет, раз уж клиента не проверяют, тем более, в анкетах часто нет вопроса о контактных данных работодателей. Но всегда бывают исключения, и если выяснится, что в анкете неправда, заявитель может попасть в черный список, после чего получить кредит без отказа в любой финансовой структуре ему будет проблематично.
Чтобы выдали займ без отказа через интернет, нельзя допускать ошибки в анкете
При получении кредита в отделении МФО клиент может переложить процедуру проверки анкеты на сотрудника компании, который проследит, чтобы идентификационный номер, ФИО и дата рождения были указаны правильно. Но подавая заявку онлайн, важно проверить каждую цифру. Простая опечатка станет причиной, по которой личность заемщика будет определена кредитным сервисом, как несуществующая, ведь одна ошибка в номере ИНН – и уже налоговый код не совпадает с ФИО.
В чем опасность отказа по кредиту
Проблема негативного ответа на заявку не только в том, что заемщик не получает нужную сумму денег – ведь всегда можно обратиться в другую компанию. Информация об отказах отправляется в единые базы кредитных историй и плохо влияет на кредитный рейтинг. Если отказов несколько, то следующий кредитор просто не будет изучать заявку, а отвергнет ее сразу.
Источник: sgroshi.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, деньги, кредит, советы
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