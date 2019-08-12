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Названы овощи, которые могут навредить здоровью
Наступил сезон овощей, в связи с этим учёные выступили с предупреждением о том, что некоторые овощи могут нанести непоправимый ущерб здоровью, если не соблюдать меру.
На первом месте картофель с высоким содержанием крахмала. Из-за него повышается уровень сахара в крови, и очень быстро снова наступает чувство голода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Второе место занимает баклажан. В его кожуре есть соланин, оказывающий негативное влияние на нервную систему и психику человека. Также стоит учитывать, что при тепловой обработке все ценные вещества у баклажана улетучиваются.
Третье место у петрушки. Она способна накапливать нитраты в организме. Большое количество этой зелени может вызвать судороги, болезни почек и головную боль.
На четвёртом месте — шпинат. Его опасность таится в щавелевой кислоте, она вызывает болезни почек и печени.
Болгарский перец нельзя употреблять людям с сердечными заболеваниями, он вредит суставам. Также врачи не рекомендуют его употреблять тем, кто страдает от гастрита и нервных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, овощи
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