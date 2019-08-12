Порошенко в СИЗО: в НАБУ пока не говорят о личной камере

12.08.2019 08:20

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отказался комментировать возможность допроса или выдвижения подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

В Бюро в ответ на просьбы сообщить, планируют ли они приглашать на допрос украинского экс-гаранта Порошенко в рамках расследования «дела Роттердам+» упорно хранят молчание. Об этом пишет портал ZN.UA.

На брифинге Директор НАБУ Артем Сытник проигнорировал вопрос относительно допроса Порошенко как того, кто единолично принимал решение о назначении Дмитрия Вовка на должность руководителя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Он отметил, что в отличие от других правоохранительных органов, «они с анонсами не работают»: «Вчера были согласованы только первые шесть подозрений, а дальше анонсировать – это не в наших правилах».

Напомним, что 19 июля НАБУ пришло с обысками в центральный офис инвестиционной компании ICU в Киеве в рамках расследования «дела Роттердам+». А в четверг, 8 августа, шести бывшим топ-чиновникам было объявлено о подозрении по «делу Роттердам+».

Еще в 2014 году Порошенко, Коломойский, Григоришин и Суркис пришли к мысли «пустить на разборку» ДТЭК Ахметова. Когда в 2015 году пятый президент Украины начал уклоняться от заранее утвержденного плана, партнеры забеспокоились.

Примерно в это же время НКРЭКУ заявила о срочной необходимости перехода к свободному ценообразованию на монопольном рынке электроэнергии. Так появился «Роттердам+», по версии следователей НАБУ, - первая половина сделки между Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым.

Вторая часть сделки, по той же версии, заключалась в покупке компанией ICU в интересах Порошенко и с большим дисконтом облигаций компании ДТЭК. За проведение операции отвечал топ-менеджер ICU Макар Пасенюк - владелец 45% акций компании. После введения «Роттердам+» акции ДТЭК, которая находилась на грани банкротства, выросли в цене на 60% и были успешно проданы.

Источник: https://from-ua.com