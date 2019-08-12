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Путин стягивает технику в Крым, готовится что-то масштабное

12.08.2019 09:30
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Путин стягивает технику в Крым, готовится что-то масштабное

Как стало известно, в Крыму была замечена российская военная техника 

В аннексированном Крыму заметили российскую военную технику.

Об этом сообщается  сайт «Апостроф» со ссылкой на  Twitter-акаунт «Крымское ХамНство». Там же были опубликованы фотофакты.

«Русские «мирное небо» везут», — говорится в подписи к фото.

 

Россия, военная техника, Крым

На снимках можно увидеть военную технику, которая стоит посреди дороги в аннексированном Крыму. Отметим, российскую технику в Крыму фиксируют не впервые.

Как сообщал «Апостроф», специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала с помощью беспилотника колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

Ранее поступила информация о том, что Россия готовится к масштабной войне. Такое заключение сделали шведские исследователи. Они изучили все военные российские учения, которые проводятся начиная с 2009 года и пришли к выводу, что ранее Россия больше отрабатывал навыки в условиях локального конфликта. Теперь же речь идет о великой войне.

В качестве примера, специалисты приводят учения «Запад-2017» и «Восток-2018», где принимали участие от 100 до более 300 тысяч военных. Таким образом Россия учит армию «вести войну на большей части континента», считают аналитики.

Также ранее сообщалось, что Россия вместе с главнокомандующим Владимиром Путиным собирается использовать всю мощь армии, усиленную новыми разработками.

Министр обороны РФ приказал военным готовиться к большой войне. Он провел научно-практическую конференцию с руководящим составом вооруженных сил, в ходе которой сделал скандальное заявление.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Путин, Крым, военная техника
 
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