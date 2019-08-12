Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной

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«Газпроп» может пойти на попятную и согласится продолжить сотрудничество с Украиной
Об этом сообщает блогер Елена Кудренко.
31 декабря этого года заканчивается газовый контракт между Россией и Украиной. Если до этого дня Россия не запустит свой Северный поток-2 — ей придется заключать очередной договор с нами, вероятно на наших условиях, пишет она.
«Как говорят российские источники, такие задержки в строительстве СП-2 из-за Дании создают «беспокойство, если не панику». Все дело в потере средств, из-за отставания от графика, и в близящемся «конце Кощея»(Путина — ред.) — 31 декабря 2019 года.», — сообщает блогер.
От момента, когда Дания даст разрешение, нужно отсчитать 5 недель на строительство. Но если первую нитку газопровода можно будет успеть проложить и запустить в работу, то вторую — уже не гарантированно, и если разрешения не будет до начала октября — проект будет уже невозможно закончить до того самого 31 декабря.
В «Газпроме» уже сделали заявления, что рассчитывает получить разрешение Дании к октябрю. Якобы, «переговоры становятся конструктивными».
«Что может случиться в Дании до октября? Взрывы? Убийства? Отравления? Кстати, что делает, или хотя бы думает наш Вова по этому вопросу? Или хотя бы отдаленно слышал?», — подвела итог Кудренко.
Как сообщалось ранее, шведы рассказали, почему согласились на строительство «Северного потока-2″. Власти Швеции разрешили строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины в своей исключительной экономической зоне. Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.
Как объяснил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем, Швеция изначально не поддерживала строительство «Северного потока-2», и так же критически относится к нему сейчас.
«Правительство Швеции критически относится к данному проекту, в том числе в части потенциально негативных последствий для Украины. Эта позиция была озвучена министром предпринимательства и инноваций Швеции, когда он комментировал это решение на прошлой неделе», — заявил посол.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, Путин
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